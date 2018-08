'We hoeven bij de gymles niet meer door glas te lopen'

De gemeente nam het beheer van Den Dullaert over en startte een grondige opknapbeurt. "Dat was wel wat meer werk dan we in eerste instantie dachten", vertelt wethouder Adri Totté. Hij is blij dat kinderen er weer kunnen gymmen. "Het was ons doel dat kinderen er na de vakantie weer terecht zouden kunnen."

Ook de kinderen zijn blij. "Alles is gelakt en de deuren zijn nieuw", vertelt Zyneb na de eerste gymles van het jaar. Volgens haar is het een wereld van verschil met de gymzaal van een half jaar geleden. "Er zaten eerst splinters in de banken, en als je daarop ging zitten had je pijn."

Klasgenoot Xem is het met haar eens. "Er lagen kleine stukjes glas op de grond en dat was niet leuk. Sommige kinderen trapten daar in en dat vond ik wel een beetje zielig.

Vanaf de sluiting in april moesten de kinderen met de bus naar een andere gymzaal in de gemeente. "Het was een hoop ellende, want we moesten steeds naar Graauw", vertelt Xem. "Het is beter dan ooit om te gymmen", vult Zyneb aan.

Den Dullaert krijgt een grondige opknapbeurt. (foto: Omroep Zeeland)

Volgens de wethouder voldoet het gebouw weer aan de veiligheidsregels. Daarnaast wordt er geschilderd en zijn er nieuwe toiletten geplaatst. Over een maand hoopt hij dat de rest van het gebouw ook weer gebruikt kan worden. Hij noemt Den Dullaert een gebouw om weer trots op te zijn.