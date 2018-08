Deel dit artikel:











Bestuurster vergeet handrem aan te trekken, auto verdwijnt in kanaal

Vlakbij de Draaibrug in Oost-Souburg is maandagavond een auto in het Kanaal door Walcheren terechtgekomen. De bestuurster was uitgestapt om een stukje te gaan lopen en vergat de handrem aan te trekken.

Twee roeiboten die langs voeren hielpen de brandweer door een touw vast te maken aan de auto zodat die naar de kant kon worden getrokken.