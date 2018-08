GOES mist Tawfik door blessure

Sherief Tawfik (foto: Rene van der Vliet)

Tawfik viel zaterdag in het KNVB bekerduel tegen Staphorst al na dertien minuten uit. Nu blijkt dat hij een lichte verrekking heeft opgelopen. Op werd er bij een echo vocht geconstateerd. Daardoor moet Tawfik de komende weken toekijken. "Ik ga er in ieder geval van uit dat ik de eerste twee competitieduels mis. Dat is heel erg balen", aldus de verdediger.

Drijvende kracht



Tawfik was afgelopen seizoen één van de drijvende krachten in het team van GOES, dat promoveerde naar de Derde Divisie en de districtsbeker won. Zaterdag werd nadat Tawfik het veld had verlaten met 4-0 verloren van Staphorst. Zondag start de competitie met een thuisduel tegen Westlandia.