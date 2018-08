Zeeland is een krant rijker: Zeeuws Weerzien

Zeeuws Weerzien is een initiatief van Stichting Feest van Herkenning. Die organiseert bijeenkomsten in heel Zeeland waarbij het delen van herinneringen centraal staat.

Paard op sokken

Op het provinciehuis in Middelburg stormde vanmiddag de 11-jarige Loek Barendregt uit Veere binnen, verkleed als krantenjongen met het eerste exemplaar. Het oude nieuws is verzameld uit heel de provincie. Zo staat er bijvoorbeeld een artikel over een Zeeuwse schillenboer die zijn paard sokken aangaf omdat het zo koud was. Of over de oprichting van het eerste vrouwelijke brandweerkorps in Goes.

Universitair onderzoek

De Stichting Feest van Herkenning hoopt dat ouderen in Zeeland zich door de krant het nieuws van toen weer gaan herinneren en er samen over gaan praten. Hanneke de Vroe van de stichting zag soortgelijke uitgaven in de Randstad en vond het ook iets voor Zeeland.

De krant maakt onderdeel uit van een onderzoeksproject van VU Medisch Centrum in Amsterdam. Onderzocht wordt hoe vitale ouderen hun minder actieve leeftijdsgenoten kunnen opvangen en ondersteunen. Onderzoekster Elena Bendien: "Het delen van herinneringen vormt een belangrijke schakel. Het geeft positieve energie en brengt mensen dichter bij elkaar. "

Vrijwilligers zorgen vandaag voor de verspreiding van 50.000 exemplaren door heel de provincie. Ze komen te liggen in de wachtkamers van huisartsen, ziekenhuizen en bij winkels.

Themakoffers

De Stichting Feest van Herkenning is al jaren actief. Zo gaan vrijwilligers met speciale themakoffers op bezoek bij verzorgingshuizen. In die koffers zitten attributen die verwijzen naar een bepaalde tijd of onderwerp. Zoals school, streekdracht en het dagelijks leven van vroeger. Ze merken dat mensen die bijvoorbeeld anders vaak stil en teruggetrokken zijn gaan praten over vroeger door attributen in de koffer. De Vroe hoopt dat de krant hetzelfde bereikt.

Ze gaat ervan uit dat er een vervolg komt op de eerste editie van 'Zeeuws Weerzien. Ze is nog op zoek naar sponsoren en vrijwilligers.