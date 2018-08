Zeeland wordt wakker: koe doodt jongen (7), auto in kanaal en speciale krant voor ouderen

Gisteravond werden er zwarte schermen bij het ongeluk geplaatst. (foto: HV Zeeland)

Jongen gedood door koe

Een 7-jarige jongen is maandagmiddag overleden na een ongeval met een koe in een weiland bij minicamping en ijsboerderij De Koehoorn bij Meliskerke. Wat er precies gebeurd is, kon de politie nog niet zeggen. Het slachtoffer is de zoon van de eigenaar.

De auto ging kopje onder. (foto: HV Zeeland)

Auto in Kanaal door Walcheren

Vlakbij de Draaibrug in Oost-Souburg is maandagavond een auto in het Kanaal door Walcheren terechtgekomen. De bestuurster was uitgestapt om een stukje te gaan lopen en vergat de handrem aan te trekken.

Gedeputeerde Van der Maas neemt het eerste exemplaar van Zeeuws Weerzien in ontvangst. (foto: Zeeuws Weerzien)

Nieuwe krant

Zeeland is een krant rijker: Zeeuws Weerzien. Vandaag verspreiden vrijwilligers 50.000 exemplaren door heel de provincie. Het is een bijzondere krant: hij staat vol met oud nieuws, herinneringen van vroeger. Doel is om zo ouderen te bereiken zodat zij ook herinneringen gaan delen en samen de volgende krant gaan vullen.

Zonsondergang op de Westerschelde. (foto: Marc van Haag)

Het weer

Vandaag komt nu en dan de zon tevoorschijn. Het blijft op de meeste plaatsen droog, met weinig wind. Vanmiddag wordt het 23 tot 25 graden.