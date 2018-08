Kerkhove opent kwalificatie US Open tegen Zuid-Koreaanse

Lesley Kerkhove (foto: Orange Pictures)

Jang is de nummer 188 van de wereldranglijst, Kerkhove staat op plaats 227. Vorig jaar bereikte Kerkhove het hoofdtoernooi van de US Open na drie zeges in het kwalificatietoernooi. Om dat huzarenstukje te herhalen wordt geen sinecure. Kerkhove zit in het schema bij de als eerste geplaatste Chinese Saisai Zheng. Zheng is door goede resultaten de afgelopen weken opgeklommen naar de 63e plaats op de wereldranglijst. Kerkhove zou haar in de derde en laatste kwalificatietoernooi tegen kunnen komen.

De US Open is het vierde en laatste Grandslamtoernooi van het jaar en wordt in New York gespeeld. Vorig jaar verloor Kerkhove in de eerste ronde van het hoofdtoernooi van de Roemeense Sorana Cirstea. De US Open is het enige Grand Slam waar Kerkhove het hoofdtoernooi heeft bereikt.

Lees ook: