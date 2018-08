Scalda begint opleiding voor ervaringsdeskundigen Emergis

Scalda (foto: Omroep Zeeland)

Scalda biedt de opleiding aan in samenwerking met Emergis. Alleen mensen die zelf patiënt zijn geweest, kunnen de opleiding volgen. Volgens Scalda is er met name in de geestelijke gezondheidszorg steeds meer vraag naar gekwalificeerde hulpverleners die zelf patiënt of verslaafd zijn geweest. De opleiding duurt drie jaar. Studenten gaan één dag per week naar school en werken de andere vier dagen in de praktijk.

Het idee achter de opleiding is dat hulpverleners die iets soortgelijks hebben meegemaakt, mensen beter kunnen helpen. De opleiding wordt voor het eerst in Zeeland gegeven.

Scalda begint opleiding ervaringsdeskundige