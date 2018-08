Zeeland sluit zich aan bij lift-app voor studenten

Auto's op de A58 bij Goes (foto: André Vermeulen uit Goes.)

Provinciale Staten hielden in april een wedstrijd over hoe de bereikbaarheid in Zeeland kan worden verbeterd. De gemeenten Goes en Reimerswaal vielen in de prijzen met de casus: 'Hoe komen mbo-scholieren van en naar de stage'.

Vervoersproblemen verleden tijd

Het prijzengeld van 2.500 euro wordt gebruikt om bij de app Klokan aan te sluiten. De provincie, gemeenten en Klokan laten een flyer maken, die verspreid zal worden in Reimerswaal en Goes en op scholen. Bestuurders en scholieren kunnen zich aanmelden, waarna het de bedoeling is dat er een groot netwerk ontstaat en de vervoersproblemen verleden tijd worden.

Zeeland sluit zich aan bij Klokan