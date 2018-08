Politie bevestigt: jongetje werd aangevallen door koe

Een 7-jarige jongen werd aangevallen door een koe in Mariekerke (foto: HV Zeeland)

Het slachtoffertje is de zoon van de eigenaar van de minicamping, waar het weiland naast ligt. De jongen was in de wei om de koeien te verplaatsen toen het gebeurde.

Ooggetuigen

Het ongeluk gebeurde gistermiddag rond 17.30 uur. Het jongetje overleed ter plaatse. Zowel de omstanders die het zagen gebeuren als de toegesnelde hulpdiensten konden niets meer voor de jongen betekenen. De ooggetuigen hebben begeleiding aangeboden gekregen bij het verwerken van deze ongetwijfeld traumatiserende gebeurtenis.

Gisteren meldde de politie nog dat het jongetje 'vermoedelijk door de koe is aangevallen', maar dat het onderzoek nog in volle gang was. Inmiddels is het politieonderzoek afgerond en is duidelijk dat het 7-jarige jongetje inderdaad gericht door de koe was aangevallen. Voor de politie is de zaak nu afgehandeld. "Dit is een vreselijk en noodlottig ongeval, maar wij kunnen hier strafrechtelijk niets mee."

Zeer zelden koe oorzaak van dodelijk letsel

Het gebeurt zeer zelden dat een koe oorzaak is van dodelijk letsel bij mensen. Dat is de afgelopen dertien jaar drie keer gebeurd en in alle gevallen betrof het slachtoffer een 65-plusser. Die kon dan vermoedelijk niet snel genoeg wegspringen op het moment dat een koe al of niet opzettelijk een gevaarlijke beweging maakte.

Dat blijkt uit cijfers van de stichting Stigas in Woerden, een kennisinstituut en gecertificeerde arbodienst die zich bezighoudt met veiligheid en gezondheid in de agrarische sector. Er is, voor zover bekend bij Stigas, nooit eerder een kind het dodelijk slachtoffer geworden van een koe.

'Voor het eerst'

"Meestal is het een stier die het ongeval veroorzaakt, heel zelden een koe en dit is voor het eerst dat we horen van kind dat door een koe om het leven is gekomen", aldus Peter Tamsma van Stigas. "Als het om kinderen gaat, is het helaas vaak een ongeval met een tractor. Wat we ook weleens zien is dat kinderen door een pony of een paard zijn getrapt."

Stigas probeert met voorlichtingscampagnes het aantal dodelijke ongevallen in de agrarische sector terug te dringen. Tot aan 2006 kwamen er gemiddeld vijf mensen (kinderen en volwassenen) op de boerderij om het leven. Sindsdien is het aantal dodelijke ongelukken gedaald naar gemiddeld twee per jaar.

Lees ook: