Zeeuwse huizenmarkt iets gekrompen

Huizen staan te koop (foto: Omroep Zeeland)

Van januari tot en met juli werden er 3230 woningen verkocht, veertig minder dan in dezelfde periode vorig jaar. De daling wordt vooral veroorzaakt door een terugval in de verkoop van vrijstaande woningen. Maar ook de tussenwoningen, de belangrijkste markt in Zeeland, liepen in 2018 tot dusver minder goed dan de eerste zeven maanden van 2017 en eerder.

Alleen de appartementen en de hoekwoningen vertoonden in Zeeland nog een lichte stijging. Dat in tegenstelling tot de woningmarkt in de rest van Nederland, waar de krimp in alle type woningen terug te vinden was, en waar met name bij de appartementen de krimp juist het grootst was.