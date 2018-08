Sylvia Kristel Award voor Wende Snijders

Zangeres en actrice Wende Snijders (foto: ANP)

Volgens de jury heeft Snijders een scherpzinnige eigen stem, en een gezonde hekel aan hokjes en trends. "Ze gebruikt haar podium voor uitdagende, grensverleggende projecten waarbij taal, techniek en genre steeds een andere, verrassende rol spelen."

Buitengewoon succesvol

De Award is volgens de organisatie bedoeld voor artiesten die aan de ene kant buitengewoon succesvol zijn, zoals Snijders, maar tegelijkertijd nog niet als zodanig in brede kring erkend worden.

Aan de award is een geldbedrag van 10.000 euro verbonden. Snijders krijgt de award op 14 september tijdens Film by the Sea. In het verleden wonnen Sylvia Hoeks, Genevieve Gaunt, Nina de la Parra en Romy Louise Lauwers.

