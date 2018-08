Deel dit artikel:











Scooterrijder gewond na botsing met bestelbus

Bij een botsing in Kwadendamme is rond 11.15 uur een scooterrijder gewond geraakt. Op de kruising van de Rondepolderdijk met de Zwaaksedijk botsten een bestelbus en een scooter op elkaar. Hoe dat heeft kunnen gebeuren is nog niet bekend.

Ongeluk bij Kwadendamme (foto: HV Zeeland) Het is niet duidelijk hoe zwaar de verwondingen van het slachtoffer zijn. De bestelbus lekte na de botsing benzine. De scooter is total loss verklaard.