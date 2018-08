'Dit is zoveel meer dan lichtje aan, aanvang, applaus en lichtje uit'

Artistiek leider van het nazomerfestival Alex Mallems koos mede om die reden dit jaar voor drie buitenlocaties. Daarmee is het Zeeland Nazomerfestival terug bij het oorspronkelijke doel: theatermaken met het Zeeuwse landschap in de hoofdrol.

Als het landschap en de voorstelling samenkomen is dat mooiste wat er is zegt theatermaker Niek Kortekaas. Het is zijn vierde Zeeland Nazomerproductie in 18 jaar. Dit jaar is hij neergestreken in Fort Ellewoutsdijk aan de Westerschelde waar hij de muzikale voorstelling Winterreise maakt.

Paard getroffen door bliksem

Kortekaas weet als geen ander dat het weer roet in het eten kan gooien bij een buitenproductie. In 2009 moest hij in de Wilhelminapolder zijn voorstelling De Storm na tien minuten stopzetten omdat het door naderend onweer te gevaarlijk was om te spelen. Achteraf een goede beslissing want een paard in een naburig weiland werd die avond dodelijk getroffen door de bliksem.

Maar het publiek dat wordt niet afgeschrikt door barre weersomstandigheden, weet artistiek leider Alex Mallems al jaren. Volgens hem zijn de voorstellingen met regen en wind juist de voorstellingen die mensen zich blijven herinneren en schept het juist een band tussen de spelers en het publiek want als het gaat regenen tijdens de voorstelling wordt je samen nat.

Het Zeeland Nazomerfestival start met de voorstelling De Blinden op de stadswallen van Veere. De dansproductie Wiek was al eerder te zien op het Nazomerfestival in een windmolenpark bij Terneuzen, de dansarena staat nu bij de voormalige Bouwdokhavens op Neeltje Jans. Fort Ellewoutsdijk is tijdelijk bezet door regisseur Niek Kortekaas die met Winterreise de zinloosheid van oorlog laat zien

Ook kleinere binnen- en buitenvoorstellingen

Naast de grote buitenproducties zijn er ook kleinere binnen- en buitenvoorstellingen te zien, zoals een reprise van Zeeuwse Vrouwen 2 in de sporthal in Middelburg, Kustpijn Paardenkracht op het strand bij Zoutelande en de voorstelling Hellend Vlak bij het watersnoodmuseum in Ouwerkerk.

Het muziekprogramma van het Zeeland Nazomerfestival op het Abdijplein in Middelburg start met een concert van componist en pianist Douwe Eisenga met een slagwerkgroep en saxofoonkwartet.