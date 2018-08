Hoek is dé Zeeuwse cupfighter van de afgelopen tien jaar

Zeeuwse ploegen in KNVB Beker

Er zijn sinds het seizoen 2009-2010 24 wedstrijden gespeeld in de KNVB Beker waarbij een Zeeuwse ploeg in actie kwam. Hoek speelde de meeste wedstrijden (elf keer). De andere ploegen zijn Kloetinge (vijf duels), Vlissingen (vier), GOES (twee), VCK en Zaamslag (beiden één duel).

Zeeuwse zeges sinds 2009/2010

KNVB Beker 22-08-2012 Kloetinge - EVV 3-1 28-08-2013 OJC Rosmalen - Hoek 1-3 25-09-2013 Hoek - HBS 3-0 19-08-2017 ASWH - Hoek 1-3 18-08-2018 Hoek - ADO'20 3-0

Hoek is de enige Zeeuwse club die sinds het seizoen 2009-2010 de derde ronde van het hoofdtoernooi haalde. Dat was ook gelijk een hoogtepunt in de clubgeschiedenis want op woensdag 30 oktober 2013 speelde de club in De Kuip tegen Feyenoord (3-0 nederlaag).

Penaltysoap

Vorig seizoen haalde Hoek nog de tweede ronde van het hoofdtoernooi na de beroemde penaltysoap tegen FC Lisse. Na negentig minuten en verlenging was de stand nog onbeslist: 2-2.

De tweede ronde was ook gelijk het eindstation na een 3-1 nederlaag tegen Heracles Almelo. De Hoek-goal kwam op naam van Niek van Sprundel.

Niek van Sprundel na zijn doelpunt Hoek tegen Heracles (foto: Orange Pictures)

Verder slaagde alleen Kloetinge erin om de tweede ronde van het hoofdtoernooi te halen. Dat gebeurde in het seizoen 2012-2013. Na een 3-1 zege op EVV in de eerste ronde werd Kloetinge daarna op het eigen Wesselopark uitgeschakeld door Telstar (met trainer Marcel Keizer): 0-4.

Alle andere Zeeuwse clubs werden sinds 2009-2010 uitgeschakeld in het kwalificatietoernooi of de eerste ronde van het hoofdtoernooi.