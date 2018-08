Naisah gooit het over een andere boeg; 'Ik ben nu boswachter op zee'

Ze groeide op in Middelburg, maar vertrok naar Amsterdam voor haar studie bouwkunde. Na de studie begon ze op een architectenbureau, totdat haar vader hoorde van de Sea Ranger Service. Een nieuw project waarbij rangers de Noordzee bewaken en onderhouden. Denk daarbij aan het meehelpen bij duurzame projecten en het in de gaten houden van wrakken op de zeebodem. En nu is ze de eerste Zeeuwse Sea Ranger.

Boswachter op zee

"Je kunt het goed vergelijken met een boswachter, maar dan op zee." zegt de 25-jarige Naisah. Ze zit op het dek van één van de twee zeilschepen van de rangers. In totaal zijn ze met zijn twaalven en varen ze dagelijks uit. "We patrouilleren op zee en houden bijvoorbeeld vissers in de gaten. Maar we assisteren ook bij onderzoek en bewaken het maritieme erfgoed, zoals scheepswrakken op de zeebodem."

Nadat haar vader Naisah erop attendeerde, meldde zij zich aan. En dat resulteert nu in een baan, Het komend anderhalf jaar is Naisah verzekerd van een inkomen. "En dat is echt fijn want het helpt starters daardoor om ervaring op te doen en straks verder te kunnen komen binnen de maritieme sector." Daar komt voor Naisah nog het zeilen bij want dat is haar lust en haar leven. "Ja dat ik hier nu zit is heel erg leuk!"

Naisah (25) is de eerste Zeeuwse Sea Ranger (foto: Omroep Zeeland)

In totaal zijn er twaalf rangers opgeleid die toezicht gaan houden op de Noordzee. Na het anderhalf jaar zal er weer een nieuwe lichting komen. Dat doet de organisatie bewust. Ze willen namelijk meer jongeren aan werk helpen.

Ervaring

Naisah zal dan weer op zoek moeten naar een andere baan. Maar dat vindt ze totaal geen probleem. "Nee want dankzij dit heb je de ervaring en kun je binnen de maritieme wereld makkelijker een baan vinden. En daarbij houd ik alle opties open. Wie weet ga ik wel naar het buitenland."