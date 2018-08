Deel dit artikel:











Speciale status voor paard Hans Peter Minderhoud

Dressuurruiter Hans Peter Minderhoud kan in zijn voorbereiding op de Olympische Spelen van 2020 in Tokio rekenen op extra financiële steun. Stichting het Nederlands Olympiade Paard (N.O.P.) heeft zijn paard Glock's Dream Boy vastgelegd, omdat de hengst gezien wordt als grote belofte. Het paard van Minderhoud is één van de vier dressuurpaarden in de speciale selectie.

Dressuurruiter Hans Peter Minderhoud met het paard Glock's Dream Boy (foto: Omroep Zeeland) Het is voor Minderhoud een flinke opsteker in de voorbereiding op de Spelen, omdat het NOC*NSF een financiële bijdrage levert aan het N.O.P. In totaal heeft de Stichting elf paarden vastgelegd. De dressuurpaarden Expression van Diederik van Silfout, Glock's Zonik (Edward Gal) en Avanti van Anne Meulendijks staan ook op de lijst met talentvolle paarden, waarvan in Tokio veel verwacht wordt. Daarnaast staan er twee eventingpaarden, één springpaard en drie para-dressuur paarden op. Zilver op NK Minderhoud won onlangs met Glock's Dream Boy zilver op het NK en de combinatie deed mee aan de Wereldruiterspelen in Tryon.