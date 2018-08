Deel dit artikel:











Brandje naast Porgy en Bess in Terneuzen

De brandweer is vanmiddag uitgerukt voor een brandje in een kelderputje naast cultuurpodium Porgy en Bess in Terneuzen.

(foto: Omroep Zeeland) Om 14.51 uur kwam de melding 'brandgerucht' bij de brandweer binnen, er kwam rook uit een rooster naast Porgy en Bess. Omdat het om een pand in de binnenstad ging, schaalde de brandweer op naar een middelincident. Twee blusvoertuigen rukten uit. Volgens een medewerker van Porgy en Bess bleek het mee te vallen: de rook kwam van smeulende bladeren, waarschijnlijk veroorzaakt door een sigarettenpeuk. Rond 15.40 uur meldde de veiligheidsregio dat de brandweer teruggekeerd was naar de kazerne.