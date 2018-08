Stationsbrug Middelburg verhuist tijdelijk naar Krimpen aan den IJssel

De Stationsbrug in Middelburg. (foto: Hamelink)

Voetgangers kunnen in de tussentijd gebruik maken van een beweegbare loopbrug, fietsers moeten afstappen. Ook voor de scheepvaart brengt het werk aan de brug veranderingen met zich mee: de tijdelijke brug gaat op werkdagen vier keer per dag open voor passerende schepen.

In maart 2019 wordt de brug weer teruggeplaatst. Op 6 september organiseert de provincie een informatiebijeenkomst over het hoe, wat en wanneer voor geïnteresseerden.

Verhuizing bruggen

Het komt vaker voor dat een brug tijdelijk weggehaald wordt voor een opknapbeurt. Zo werd in 2013 de Draaibrug in Oost-Souburg weggehaald voor een opknapbeurt en vervangen door een tijdelijke brug.

De tijdelijke brug in Oost-Souburg zag er zo uit. (foto: Omroep Zeeland)

De brug kwam onlangs in het nieuws vanwege het aanhoudende warme weer. Op warme dagen gebeurt het namelijk weleens dat de Stationsbrug niet meer sluit. Zo ook in juli dit jaar. De brug zet dan uit door de hitte en kan daardoor niet meer sluiten. De provincie verwacht dat dat na de renovatie minder vaak zal voorkomen, dat is bij de brug in Oost-Souburg ook het geval.

