Vrouw uit 's-Gravenpolder acht dagen vermist

De politie doet een nieuwe oproep voor informatie in de vermissingszaak van Angelique Raas uit 's-Gravenpolder. Volgens de politie verliet de 50-jarige vrouw op 13 augustus haar huis in depressieve toestand. De vrouw reed weg in een zwarte Suzuki Alto. Sinds die morgen is er niets meer van haar vernomen. Haar familie maakt zich grote zorgen.

Angelique Raas wordt sinds 13 augustus vermist (foto: politie.nl) De politie heeft vandaag een uitgebreid signalement op politie.nl gezet. Angelique Raas is 1.67 lang, heeft een normaal postuur en donker haar. Ze draagt mogelijk een bril en loopt mank. Ze is vertrokken zonder legitimatie, telefoon of geld. De politie roept mensen op die meer van Angelique Raas' verdwijning weten contact op te nemen met de politie. Lees ook: Signalement Politie.nl: Angelique Raas De auto waarmee de vrouw is vertrokken (foto: politie.nl)