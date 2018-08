Deel dit artikel:











'Meer kinderen inenten tegen mazelen'

De GGD Zeeland gaat extra maatregelen nemen om meer mensen over te halen hun kinderen te laten inenten tegen mazelen. Aanleiding is de sterke toename van het aantal besmette kinderen. In heel Europa zijn dat er nu al meer dan 41.000.

Hetty Koppenaal, arts infectieziekte bij GGD Zeeland ziet ook dat de vaccinatiegraad ieder jaar een beetje daalt in Zeeland. "Mensen lezen op internet vooral allerlei informatie over wat er fout zou zijn aan vaccins en dat is jammer", zegt ze. Daarom stelt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vanaf november geld beschikbaar om mensen beter voor te lichten en om de mensen die de vaccins moeten geven beter op te leiden. De ziekten zijn veel ernstiger dan het vaccin, het vaccin is niet ziekmakend"" Hetty Koppenaal, arts infectieziekte GGD Zeeland Koppenaal merkt dat de groep die zich niet laat inenten vanwege het geloof krimpt. Maar de groep die zich baseert op negatieve informatie die op internet rondgaat wordt groter. Koppenaal: "Er is nog nooit iemand doodgegaan aan een vaccin in Nederland. De ziekten zijn veel ernstiger dan het vaccin, van een inenting word je niet ziek", zegt Koppenaal. Om een uitbraak van mazelen in Zeeland te voorkomen, raadt zij daarom iedereen aan zich te laten inenten voor het te laat is. Lees ook: Meisje uit Tholen overleden door mazelen

