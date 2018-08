Lesley Kerkhove wint eerste kwalificatieronde US Open

Lesley Kerkhove wint in Kuala Lumpur voor het eerst een WTA wedstrijd (foto: Omroep Zeeland)

De tennisster uit Zierikzee won vandaag in twee sets, 6-0 en 7-5, van de Zuid-Koreaanse Jang Su-Jeong. In de tweede set kwam ze in eerste instantie nog met 2-0 en 4-2 achter, maar uiteindelijk eindigde Kerkhove de set met 7-5. Kerkhove is de nummer 227 van de wereld, de Zuid-Koreaanse staat op plek 188.

De volgende wedstrijd speelt Kerkhove tegen Sofya Zhuk uit Rusland. Wanneer is nog niet bekend.

New York

De US Open is het vierde en laatste Grandslamtoernooi van het jaar en wordt in New York gespeeld. Vorig jaar verloor Kerkhove in de eerste ronde van het hoofdtoernooi van de Roemeense Sorana Cirstea. De US Open is het enige Grand Slam waar Kerkhove het hoofdtoernooi heeft bereikt.

