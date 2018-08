Menselijk resten gevonden op bouwplaats Terneuzen

Mensenbot gevonden bij opgraving, foto ter illustratie (foto: Ken Kistler)

De botten werden gevonden tijdens graafwerkzaamheden op de bouwplaats en later door door een amateurarcheoloog. Volgens de uitvoerder zijn alle resten inmiddels geborgen op de Zuiderbegraafplaats in Terneuzen. Er was vroeger wel een begraafplaats aan de Kerkhoflaan, maar die was in gebruik van 1849 tot 1930. De ontdekking van de menselijke resten is onder meer gemeld bij de gemeente Terneuzen.

Woningen voor DOW-medewerkers

De werkzaamheden gaan gewoon door. De veertig kleine woningen die op de locatie komen, zijn onder meer bestemd voor nieuwe DOW-medewerkers. Op 17 september moeten de eerste mensen er gaan wonen.

