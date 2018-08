Brandweer redt egels uit put

Een van de geredde egels. (foto: Brandweer Goes)

De beestjes werden rond 12.50 uur ontdekt in een put aan de Troelstralaan. Nadat de brandweer de egels uit de put had gehaald, zijn ze overgedragen aan de dierenambulance. Volgens de brandweer verkeren de dieren in goede gezondheid en hebben ze niets overgehouden aan hun avontuur.

De egels zijn overgedragen aan de dierenbescherming. (foto: Brandweer Goes)

De brandweer wordt vaker ingezet bij dieren in benarde situaties. Gisteren bevrijdde de brandweer in Vlissingen-Oost nog een meeuw die met zijn vleugel vastzat in de gevel van een bedrijfspand.

