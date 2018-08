Kersverse fietsenmaker: Dit voelt als thuiskomen

'Voelt als thuiskomen'

Zoals Lilian Jeuring uit Vlissingen. Door pijn in haar rug kon ze niet langer in de frietfabriek in Kruiningen werken. Ze kwam thuis te zitten en toen kwam dit project voorbij: een opleiding tot fietsenmaker. Jeuring kan blijven op haar stageplaats in Middelburg. Ze vindt het heerlijk om er te werken: "Het bevalt me hier prima. Kleinschalig bedrijf, goede begeleiding, leuke collega's en wisselend werk." Dat ze vooral met mannen werkt, vindt ze geen enkel probleem. "Het voelt als thuiskomen."

De fietsenmakers met hun diploma's. (foto: Omroep Zeeland)

Jeuring en haar medecursisten hebben een speciaal voor hen ontwikkeld programma gevolgd en hebben nu allemaal een betaalde baan voor minimaal 24 uur per week, voor de duur van tenminste 6 maanden. Van de tien personen die aanvankelijk aan het project begonnen, hebben er nu dus zes een certificaat en baan.

Veel vraag

Het initiatief komt van UWV Zeeland, reïntegratiebedrijf Wende Werkt en de Tweewieler Academy (het kennis-, opleidings- en trainingscentrum voor de tweewielerbranche). Christiaan Kragt van het UWV: "Er is veel vraag naar fietsenmakers. We zijn dan ook erg tevreden met dit resultaat." Er komt een tweede groep. Ook die krijgt een opleiding tot fietsenmaker.