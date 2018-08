Bouwvergunningen in Zeeland het goedkoopst

Verbouwing (foto: ANP)

De website onderzocht bij alle 380 Nederlandse gemeenten wat de kosten zijn voor twee verschillende verbouwingen: een eenvoudige uitbouw aan de zijkant van een woning en een dakopbouw met een verhoogde nok. "Zeeland is de meest verbouwingsvriendelijke provincie", concluderen de onderzoekers.

Flinke verschillen Zeeuwse gemeenten

De kosten voor een bouwvergunning, inclusief het plaatsen van een bouwcontainer, zijn volgens de website in Zeeland het laagst. Utrecht is de duurste provincie als het om de kosten van vergunningen gaat.

Per gemeente zijn er in Zeeland ook flinke verschillen. Een bouwvergunning voor een dakopbouw met verhoogde nok is in de gemeente Middelburg het goedkoopst: 402,05 euro. In de gemeente Tholen kost je dit 1.300 euro. Een vergunning voor uitbouw aan de zijkant kost je in Hulst het minst, 166,25 euro, en in de gemeente Goes het meest: 314,45 euro. Veere is in Zeeland de meest doorsnee gemeente als het op kosten voor bouwvergunningen aan komt.

