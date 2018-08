Deel dit artikel:











Man aangehouden na mishandeling Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

In Vlissingen is een man aangehouden na een mishandeling in de binnenstad. Een ruzie tussen de man en zijn slachtoffer liep uit op een handgemeen waarbij de verdachte de ander op het hoofd sloeg. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.