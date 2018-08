Zeeland wordt wakker: mannenoverschot, echte bikkel en menselijke resten

Jonge Zeeuwen op een datingsite (foto: singleplace.nl)

Mannenoverschot

Ben je tussen de 20 en 25 jaar en op zoek naar een man? Ga dan naar Schouwen-Duiveland of naar Terneuzen want daar zijn de grootste mannenoverschotten van Zeeland.

(foto: Omroep Zeeland)

Echte bikkel

Jolanda Meerman uit Axel zwemt zaterdag het Veerse Meer over hoewel ze door ziekte haar benen nauwelijks kan gebruiken. Ze levert haar prestatie om geld in te zamelen voor de kankerbestrijding, haar vriendin Mariëtte die kanker heeft zal voortdurend in haar gedachten zijn.

Mensenbot gevonden bij opgraving (foto: Ken Kistler, rechtenvrij)

Menselijke resten gevonden in Terneuzen

Op een bouwplaats voor woningen aan de Van der Peijlstraat in Terneuzen zijn botten van mensen gevonden. De botten werden gevonden tijdens graafwerkzaamheden op de bouwplaats en later door door een amateurarcheoloog bestudeerd.

Opkomende zon bij 's-Heerenhoek. (foto: Piet Grim)

Het weer

Er zijn vandaag flinke perioden met zon en het is droog. Het warmt vanmiddag op naar 23 tot 25 graden en er waait een zwakke tot matige zuidwestelijke wind.

