Zeeuw op Lombok: 'Alsof het eiland is gebombardeerd'

Na de aardbevingen op Lombok (foto: Wouter van der Linden)

Wouter van der Linden verkaste tien jaar terug met zijn vrouw naar de andere kant van de wereld. Hij ging zoals hij zelf zegt 'zijn droom achterna'. In zijn tijd in Indonesië kreeg hij twee kinderen (nu 4,5 en 1,5 jaar oud) bouwde hij een bedrijf op met inmiddels zestig werknemers.

"Nog geluk gehad"

Sinds de aardbevingen is alles anders. Het bedrijf van de Zeeuw is ingestort en hij brengt de nachten door onder het zeil van een zelfgemaakte tent in de tuin. Zijn huis dat door de aardbevingen is beschadigd durft hij niet meer in. "Ik denk dat ik geluk heb gehad omdat het er nog staat." Honderdduizenden andere mensen op Lombok zijn letterlijk alles kwijt. "Ik zie om mij heen links en rechts volledige verwoesting." Het is, zegt Van der Linden, "alsof het eiland is gebombardeerd."

De Zeeuw op Lombok bewondert de moed van zijn eiland- en lotgenoten die ondanks alles nog steeds een glimlach op het gezicht hebben en er het beste van maken. Zelf is hij dat ook vast van plan: "Ik blijf hier."

