Zeeuwse schouw terug in hartje Philippine

Gerestaureerde schouw (foto: Jelle Haers)

De organisatie van de Mosselfeesten is trots dat de PI67 Nieuwe Zorg op 25 en 26 augustus te bewonderen zal zijn in het mosseldorp. Het wordt gezien als een soort terugkeer van een verloren zoon.

Tot in 1952 de Braakman werd afgedamd waren er nog vijf schouwen met Philippine als thuishaven. Een daarvan was PI67 Nieuwe Zorg, gebouwd in 1924 op de scheepswerf van familie Verras in Paal.

De schouw is afgelopen jaren teruggebracht in oude staat en wordt gezien als belangrijk Zeeuws erfgoed.

Houten vissersvaartuig, tot 1945 in gebruik, sindsdien geleidelijk verdwenen. Wel zijn tegenwoordig stalen schouwen weer in trek bij de pleziervaart. De Zeeuwse schouw was ook bekend onder de namen Thoolse of Bergense schouw en schouw van Philippine. Bron: Planbureau en Bibliotheek van Zeeland

Philippine profileert zich als hét mosseldorp. Tijdens de Mosselfeesten wordt dat imago opgepoetst, bijvoorbeeld het koken van vele kilo's mosselen op de markt. Verder op het programma onder meer een braderie, optredens en een rommelmarkt.

Lees ook: