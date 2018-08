EOD laat morgen zware zeemijn ontploffen vlakbij Vlissingen

Kaartje van afgesloten gebied (foto: Gemeente Vlissingen)

De Duitse zeemijn met een explosieve lading van 697 kilo is op 20 juli gevonden bij de voorbereidingen voor de aanleg van het windmolenpark Borssele. De Maritieme Explosieven Opruimingsdienst heeft besloten het explosief ter plekke te vernietigen.

Volgens de gemeente Vlissingen is het mogelijk dat op de stranden een waterfontein te zien is en dat de knal te horen is. Voor mensen, paviljoens en strandhuisjes is er geen enkel risico.

Burgemeester Bas van den Tillaar heeft een noodverordening afgekondigd voor de periode dat de EOD aan de slag is. In een straal van 2.700 meter rondom de mijn geldt een zwemverbod.