Gedoe over scoutingterrein Veere: 'Het lijkt hier wel de Gazastrook'

De burgemeesters van Veere en Middelburg hebben een bemiddelaar aangewezen in een steeds hoger oplopend conflict rond een scoutingcentrum in Veere. Twee omwonenden klagen over gegil, gejoel, luide megafoons en het slaan met deuren. Volgens de scouting zélf is er niets aan de hand.

De twee omwonenden stapten tevergeefs naar de Raad van State, om een bestemmingsplan voor het gebied te laten veranderen. Hun bezwaren richtten zich niet zozeer tegen het scoutcentrum aan het water, maar een kleine polder naast hun deur, die de scouting gebruikt als overloopgebied. Dit gebied wordt 't Poldertje genoemd. Boeren in de directe omgeving van ons centrum zeggen juist helemaal geen last van ons te hebben." Wouter Dert, scouting Veere Volgens voorzitter Wouter Dert van het scoutingcentrum wisten de omwonenden waar ze aan begonnen toen ze in de buurt van het scoutcentrum kwamen wonen. "Als je naast een scoutingterrein gaat wonen, wéét je dat je kindergeluiden gaat horen." 'Boeren hebben geen last van ons' Ook zou het wel meevallen met de overlast. "Er zijn ook een aantal boeren in de directe omgeving van ons centrum. Die zeggen juist helemaal geen last van ons te hebben." Eén van de twee buurmannen die bezwaar maakt tegen geluidsoverlast wil niet voor de camera of microfoon van Omroep Zeeland reageren, omdat hij zich herhaaldelijk geïntimideerd voelt door de Scouting-groep in Veere. "Het is bijna tot een handgemeen gekomen, toen ik foto's wilde maken als bewijs van het feit dat kinderen dwars door afgeschermde natuurgebieden renden." 'Het lijkt hier wel de Gazastrook' De buurmannen en de scouting staan lijnrecht tegenover elkaar. "Ik heb weleens gezegd: het lijkt hier wel de Gazastrook", zegt één omwonenden. "Hier zijn ook twee kampen die elkaar over een strook grond bevechten." De klagende buurmannen zien wel nog een mogelijk om eruit te komen met de scouting. "Mijn deur blijft open staan voor een gesprek. Als Noord-Korea en Amerika tot elkaar kunnen komen, kunnen wij het ook", aldus een van de omwonenden.