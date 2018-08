Deel dit artikel:











Man dreigt met samoeraizwaard

Een 44-jarige Vlissinger is gisteravond opgepakt in een woning aan de Hobeinstraat in Vlissingen. Hij zou daar een andere man hebben bedreigd met een samoeraizwaard. Bij de aanhouding gebruikte de politie pepperspray.

Een samuarai zwaard (foto: Wikipedia) De politie rukte uit naar de Hobeinstraat na een telefoontje rond 21.30 uur van een man die zei dat hij de achtertuin was bedreigd door iemand met met een samoeraizwaard. Agenten benaderden de woning van de achterkant. Ze zagen binnen de verdachte zitten met het zwaard op schoot op de bank. Toen hij weigerde dat wapen weg te leggen en ook verder op geen enkele manier wilde meewerken, is naar de pepperspray gegrepen. Het zwaard van de Vlissinger is in beslag genomen. Hijzelf zit vast in een politiecel.