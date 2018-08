Gerechtshof: Structureel iets mis op rundveebedrijf in Rilland

Koeien worden in beslag genomen (2014) (foto: HV Zeeland)

Volgens het Gerechtshof in Den Bosch vertoont de bedrijfsvoering van de boer structureel gebreken. Hij zou de afgelopen jaren onvoldoende oog hebben gehad voor de gezondheid en welzijn van zijn runderen. Het wordt hem extra aangerekend dat hij op geen enkele wijze wil meewerken aan een oplossing of wil nadenken over een andere manier van verzorgen van zijn dieren.

Bij het bedrijf in Rilland werden in 2014 alle 247 dieren in beslag genomen. De rundveehouder werd in 2016 veroordeeld door de rechtbank voor verwaarlozing van zijn dieren. Hij kreeg destijds een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van vier maanden. Tegen die uitspraak ging de veehouder in hoger beroep.

