Zeeuwse vriend helpt politie bij zoektocht naar verdachte in zaak Nicky Verstappen

Erik van 't Padje werd al in juni door de politie op de hoogte gebracht van de mogelijke betrokkenheid van Brech bij de moord op Nicky Verstappen. De inwoner van Ritthem werd door de politie ingelicht omdat hij al langer zocht naar Jos Brech, ook toen deze nog niet in beeld was als verdachte. Tot vandaag heeft Van 't Padje niets mogen zeggen vanwege een geheimhoudingsverklaring.

Van 't Padje heeft een winkel in Middelburg, de Bushcraftshop. Die winkel is gespecialiseerd in bushcraft, het overleven in de natuur, en in survival- en outdoorproducten. Via hem is Jos Brech beheerder geworden van Old Crow, een chalet in het noordelijk deel van de Vogezen, dat als basiskamp voor bushcrafters gebruikt wordt.

Sinds 20 februari is er niks meer van Brech vernomen. Hij zou toen het chalet in de Vogezen in Frankrijk hebben verlaten. Van 't Padje heeft geprobeerd contact te zoeken met Brech via diens mobiele telefoon, maar kreeg geen verbinding. "Wie had ooit kunnen denken dat de vermissing van Jos uit zou draaien op een politie-onderzoek naar een voortvluchtige verdachte in een vreselijke cold-case moordzaak die al 20 jaar onopgelost is", schrijft hij.

Erik van 't Padje plaatste zijn uitgebreide verklaring vanmiddag op zijn Facebookpagina. "Ik ga er nog steeds mee naar bed en sta er mee op, er gaat geen dag voorbij dat ik er niet mee bezig ben." Hij hoopt dat Brech zijn verantwoordelijkheid neemt en zich bij de politie meldt.

Uitleg van Erik van 't Padje op Facebook:

"Na de lange zoektocht, die heel veel van me heeft gevraagd en me ook heel veel heeft gekost, op heel veel vlakken, sloeg onderstaand bericht in als een bom. Ik kan jullie vertellen dat ik er kapot van was echt totaal gesloopt. Wie had ooit kunnen denken dat de vermissing van Jos uit zou draaien op een politie-onderzoek naar een voortvluchtige verdachte in een vreselijke cold-case moordzaak die al 20 jaar onopgelost is.

Ik begrijp als geen ander dat dit nieuws bij jullie allemaal keihard aankomt en bij velen gedachten van onbegrip, verbazing, teleurstelling en misschien zelfs boosheid teweeg brengt. Er zijn meer mensen die zich, naast mij, keihard en met liefde en passie hebben ingezet om Jos te vinden. Dat zegt iets over hoe jullie van binnen in elkaar zitten. Laten we dat vooral niet vergeten! Allereerst roep ik iedereen op om de rust te bewaren, het is al erg genoeg zo. Ik hoop dan ook dat een ieder de rust vast probeert te houden.

Wist ik dit?

Deze vraag zal bij veel mensen naar boven komen. Het antwoord is nee. In elk geval niet in de periode dat ik Jos, samen met Erik Versantvoort, toeliet als beheerder en bestuurslid van Old Crow en de stichting en niet in de periode dat we elkaar daar regelmatig hebben ontmoet, tussen augustus 2017 en februari 2018. Ik kende Jos alleen als een zeer toegewijd en gepassioneerd bushcrafter, niet als een mogelijke dader in deze zaak. Hetzelfde geldt uiteraard voor Erik Versantvoort, hij zal zich waarschijnlijk omdraaien in zijn graf als hij dit hoort. Erik had deze ellende nooit gewild voor zijn mooie plek in de Vogezen

Wel wist ik dit al enige tijd geleden, enkele dagen voor de laatste zoektocht met de honden. De politie heeft me hiervan op de hoogte gebracht, na het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring. Hoe pijnlijk en enorm moeilijk ook, ik mocht en kon er niets over zeggen. Een kleine opmerking of hint zou het onderzoek enorm in gevaar brengen. Dat is iets wat ik absoluut niet wilde, het is te belangrijk dat de ouders van Nicky Verstappen eindelijk antwoorden krijgen en dat Jos wordt gevonden zodat hij verhoord kan worden. In de periode dat ik het wist, heb ik dus niets kunnen vertellen, mensen weg moeten houden van Old Crow op bepaalde momenten en moeten doen of er niets aan de hand was, of Jos enkel vermist was. De zoektocht met de honden bracht 'gelukkig' toevallig een spoor waarmee ik de zoektocht kon afsluiten zonder dat dit zou leiden tot vragen. Die kans heb ik dan ook direct benut.

Ik kan jullie vertellen dat ik de afgelopen tijd de zoektocht helemaal niet los heb gelaten. Sterker nog, ik heb er intussen alles aan gedaan om de politie te helpen en heb er vele uren aan gesprekken met hen opzitten. Ik ga er nog steeds mee naar bed en sta er mee op, er gaat geen dag voorbij dat ik er mee bezig ben. Voor mij en mijn vrouw komt er nu een einde aan een onvoorstelbaar zware periode en breekt er een nieuwe aan. De geheimhouding is er niet meer, maar daarmee komen veel nieuwe vragen op me af. Uiteraard begrijp ik dat jullie graag antwoorden willen, die zal ik zoveel mogelijk geven, voor zover ze de zaak en het onderzoek niet in gevaar brengen.

We gaan wel zien wat deze nieuwe periode ons brengt voor nu wil ik eigenlijk alleen sorry zeggen tegen iedereen die ik niets heb kunnen vertellen. Ik hoop dat jullie begrijpen waarom ik geen woord heb kunnen en mogen delen.

Wist zijn zus dit?

Laat ik hier kort over zijn: Nee. Zijn zus heeft een onnoemelijk ellendige periode achter de rug, er is in haar leven het laatste half jaar heel veel gebeurt, en nu blijkt haar broer ineens verdachte te zijn in deze zaak. Jullie kunnen je voorstellen wat dat met haar doet. Ik gun haar nu eindelijk rust, maar besef dat dat voorlopig niet zal komen. Ze kan op me blijven rekenen als ze steun nodig heeft, maar ik laat haar nu vooral met rust. Ze weet me te vinden en weet dat ik er dan voor haar ben. Ik hoop dat anderen haar ook met rust laten. Zij draagt hier geen enkele verantwoordelijkheid voor!

De zoektocht

Jullie zullen begrijpen dat de zoektocht voor mij en anderen definitief ten einde is. De politie heeft het overgenomen en we mogen hen absoluut niet in de weg lopen. Dat wil niet zeggen dat we allemaal niets meer kunnen doen. Iedereen die de ouders van Nicky Verstappen rust gunt en hoopt dat deze zaak nu eindelijk wordt opgelost, kan helpen. Helpen door mee te denken waar de politie Jos kan vinden of, als iemand weet waar hij is, dit zo snel mogelijk te melden bij de politie. Als mensen tips met mij willen delen, dan is dat uiteraard ook mogelijk. Ik zal die direct doorspelen naar de Politie. Of bel het nummer waarop je tips kwijt kunt.

Tot Slot

Nogmaals hoop ik dat iedereen de rust bewaart en beseft dat er maar één persoon verantwoordelijk is voor dit verhaal. Die persoon is Jos Brech. Ik spreek de hoop uit dat hij nu zijn verantwoordelijkheid neemt en zich meldt bij de politie, zodat de ouders van Nicky eindelijk rust en antwoorden krijgen. Ze hebben al 20 jaar gewacht en leven die tijd al in enorme onzekerheid. Daar moet een einde aan komen. Jos is momenteel verdachte in deze zaak, het is belangrijk dat men hier wel een slag om de arm houdt. Verdacht betekent nog niet schuldig. Het is in ieder geval wel duidelijk dat hij iets heeft uit te leggen. Laten we allemaal hopen dat hij dat nu ook gaat doen.

Als laatste: ik hoop dat iedereen begrip heeft voor de situatie waarin ik de afgelopen maanden heb geleefd. Het was alles behalve makkelijk. Ik heb me, net als velen van jullie, ingezet om een vermiste vriend te vinden. Het doet me enorm veel pijn dat deze "vriend" blijkbaar een gruwelijk geheim met zich meedraagt, een geheim waar ik op geen enkele wijze bij betrokken had willen zijn.

Ik heb de laatste maanden vaak gewenst dat ik hem nooit had leren kennen, maar zo werkt het in het leven helaas niet. Het enige wat nu nog overblijft is hopen, hopen dat dit zo snel mogelijk tot een oplossing in de zaak leidt en dat deze ellende zo snel mogelijk uit mijn en vooral ook het leven van de ouders van Nicky verdwijnt.