Weer twee verdachten beroving Oost-Souburg opgepakt

Politieauto (foto: oz)

De beroving was op 11 mei van dit jaar. Bij het treinstation werden twee jongens op gewelddadige wijze beroofd door drie jongens. De slachtoffers zijn daarbij geschopt, geslagen en bedreigd met een mes. Een van de slachtoffers liep een hoofdwond op. De daders gingen er met de mobiele telefoons van de jongens vandoor.

De politie heeft vanmorgen vier woningen doorzocht. Daarbij zijn spullen in beslag genomen. Het onderzoek naar de beroving is nog in volle gang.

