Gratis lampje moet scholieren beter zichtbaar maken voor vrachtwagens

De scholieren vinden het gratis lampje wel leuk en zien ook het nut er wel van in. Vooral als het straks weer donkerder wordt willen ze goed zichtbaar zijn voor de vrachtwagens.

Perry Steenbergen, woordvoerder van TenneT, stond vanochtend van om half 8 langs de Koksedijk in Oostdijk om de fietslampjes uit te delen. "De scholen zijn net begonnen, dus er komen veel scholieren langs die we alert willen maken op het bouwverkeer dat hier de komende tijd zal rijden. Met de lampjes willen we dat iedereen goed zichtbaar in het verkeer is", vertelt Steenbergen. TenneT gaat op de basisscholen ook nog uitleg geven over de dode hoek bij vrachtwagens.

Rechtszaak

Omwonenden waren het niet eens met de bouw van de hoogspanningsmasten en dat leidde tot een rechtszaak. De Raad van State heeft 8 augustus alle bezwaren afgewezen en daardoor mag de bouw toch doorgaan. TenneT heeft daardoor vertraging opgelopen. Het bedrijf verwacht in ieder geval eind dit jaar te beginnen met het aanleggen van de hoogspanningsmasten.