Boer Janse leert je met een tap hoe het ook al weer zit met melk

Want volgens melkveehouder Peter Janse zijn er nog wel wat mensen die dat niet weten. "Het de bedoeling de mensen meer bij de boeren te betrekken. Sommige denken dat de melk uit de fabriek komt. Dat is dus niet zo", vertelt hij. "De koeien lopen hier ook achter in de wei, daar kunnen ze ook kijken".

Dagverse melk

De zo'n 110 koeien van boerderij Den Doel worden elke dag om half vijf 's ochtends gemolken. "Vanaf een uur of zeven is diezelfde melk te tappen. Het is dus dagvers," legt Peter uit. De rauwe melk is daarna drie dagen goed. "Als je het in de winkel koopt is het gepasteuriseerd, daarom kan je het langer goed houden. Onze melk is puur natuur, waar je drie dagen lang van kunt genieten".

(foto: Omroep Zeeland)

Het nieuwe melkaftappunt kostte de familie Janse zo'n veertienduizend euro en was een idee van schoonzoon Joard Janse. "Ik heb er heel lang over nagedacht, echt heel lang", zegt hij lachend. "We hebben ook nog bij andere punten gekeken en toen bedacht 'we gaan het gewoon doen, we nemen de gok en gaan het proberen'".

Onze melk smaakt echt heel anders dan de melk uit de winkel." Joard Janse, melkveehouder

Om ervoor te zorgen dat de passerende fietsers er een tussenstop komen maken, is er een picknickbank neergezet en een laadpunt gemaakt voor de elektrische fiets. "Zo komen we bij de ANWB op de fietsroute te staan. Ik hoop dat er veel mensen langskomen om eens te kijken en om eens te proeven hoe onze melk is. Want die smaakt echt heel anders dan de melk uit de winkel", besluit Joard.

Joard Janse legt uit hoe het tappen van de melk werkt