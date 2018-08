De Nooijer verwacht tegen Gemert 'een zeer gedreven tegenstander'

Dennis de Nooijer is dit seizoen de trainer van Hoek (foto: Orange Pictures)

Zondag zag De Nooijer met analist/scout Jaap Goossen de tegenstander aan het werk in de oefenwedstrijd tegen RKHVV in Huissen, die Gemert overtuigend met 0-5 won. "Ik heb een goed beeld. Ik kreeg van Jaap al direct een verslag in mijn mailbox, maar vond het ook fijn om Gemert zelf aan het werk te zien. Het is een lastige tegenstander en een zeer gedreven ploeg."

De Nooijer zag vooral spits Thijs van Pol, die twee jaar profvoetballer bij TOP Oss was, een goede indruk maken. Hoek werkte maandag een hersteltraining af met een fitte selectie.

Hoofdtoernooi

Hoek plaatste zich voor de tweede kwalificatieronde door een duidelijke 3-0 zege op ADO'20. Het hoofdtoernooi is dichtbij. "Het is een belangrijke wedstrijd voor ons. We willen heel graag het hoofdtoernooi halen", aldus De Nooijer.

De wedstrijd begint woensdag om 20.00 uur op Sportpark Molenbroek in Gemert. De verrichtingen van Hoek zijn live te volgen via een liveblog op deze website, het twitteraccount @omroepzldsport en op Omroep Zeeland teletekstpagina 645.