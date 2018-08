Lees terug: Late tegentreffer en strafschoppen doen Hoek de das om

Hoek was dicht bij een zege in en tegen Gemert, maar het ligt uit de beker (foto: Orange Pictures)

Strafschoppen

Hoek gaat onderuit door drie strafschoppen te missen. Doesburg en Klap schieten op de paal en de inzet van Tiebosch wordt gestopt. Geen hoofdtoernooi KNVB beker voor Hoek.

120' Einde verlenging

De wedstrijd eindigt ook na verlenging in 1-1. Strafschoppen gaan de beslissing brengen.

117' Geen strafschop vlak voor tijd

Hoek wil een strafschop na het vasthouden van Fabian Wilson in het zestienmetergebied. De scheidsrechter wil er niet aan.

113' Richting strafschoppen?

Nog geen kansen in de tweede helft van de verlenging voor beide ploegen. Strafschoppen lijken aanstaande. Of komt er toch nog een beslissing?

104' Den Dekker kopt op De Jonghe

Het spel golft op en neer. Nu is Den Dekker namens Gemert bijna trefzeker. Hij kopt op De Jonghe, die daarna op kan pakken. Het is het laatste gevaarlijke moment van de eerste verlenging.

100' Doesburg dicht bij 1-2

Nu is Kyle Doesburg dicht bij een goal. Hij ligt op snelheid, maar wordt nog net gestuit door de Gemert defensie.

96' Gemert als eerste gevaarlijk

Sander Vereijken is als eerste dicht bij een treffer in de verlenging. Gert Jan van Leiden voorkomt een doelpunt van de speler van Gemert

21.53 uur Start verlenging

De eerste verlenging is van start gegaan. Kan het tiental van Hoek nog een keer veerkracht tonen?

90'+1 Einde reguliere speeltijd

Direct na het doelpunt van Gemert zit het duel er op. We gaan twee keer een kwartier verlengen.

90' DOELPUNT GEMERT

Hoek leek de eindstreep te gaan halen, maar in de slotminuut scoort Gemert alsnog de gelijkmaker. Nadat Willem den Dekker de paal heeft geraakt is de rebound voor Youri van Brussel.

80' Nog geen slotoffensief

Van een slotoffensief van Gemert is voorlopig nog weinig sprake. De thuisploeg heeft de bal, maar wordt amper gevaarlijk. Hoek loert op de counter.

72' DOELPUNT HOEK

Het tiental van Hoek komt op voorsprong in Brabant. Fabian Wilson is de gevierde man na een schitterende aanval van Hoek.

Fabian Wilson juicht nadat hij Hoek op voorsprong heeft gezet (foto: Orange Pictures)

57' Rood voor Hoek

Na een klein kwartier spelen in de tweede helft moet Hoek met een man minder verder. Kim van den Bergh krijgt direct rood van scheidsrechter Caïro. Vrije trap was voor Hoek. Van den Bergh wil snel het spel hervatten en rent om de bal. Hij loopt tegen een Gemert-speler aan die naar de grond gaat. Scheidsrechter en grensrechter overleggen en besluiten tot een rode kaart voor Hoek-verdediger. Ze vinden dat Van den Bergh sloeg.

21.03 uur Begin tweede helft

Hoek start aan de tweede helft zonder Ruben de Jager. Hij is vervangen door Jelle Klap, die rechtsback gaat spelen. Fabian Wilson schuift een linie door.

20.55 uur Ruststanden andere duels

Bijna alle wedstrijden begonnen vanavond om 20.00 uur. Dit zijn de ruststanden:

45' Rust

Beide ploegen kregen goede kansen om de score te openen, maar er wordt in de eerste helft niet gescoord. De ruststand in Gemert is 0-0.

Kyle Doesburg namens Hoek in actie tegen Gemert (foto: Orange Pictures)

37' De Jager twee keer dicht bij een doelpunt

33' Impens schiet over

Een kans voor Rik Impens, die vandaag verrassend als spits naast Kyle Doesburg speelt. De Belg schiet over. Ruben de Jager (in de oefenduels vaak spits) staat aan de rechterkant op het middenveld.

21' Weer een goede kans voor Gemert

Hoek heeft het niet makkelijk tegen de zondaghoofdklasser. Gemert is opnieuw dicht bij de openingstreffer, maar De Jonghe redt schitterend op een inzet van Lars Teuben.

17' Hoek is nu dicht bij de openingstreffer

Twee minuten later is het aan de andere kant bijna raak. Een voorzet van Rik Impens, na een korte corner, wordt door een speler van Gemert maar net over zijn eigen doel gewerkt.

15' De thuisploeg komt bijna op voorsprong

Hoek komt heel goed weg als Gemert-aanvaller Van Pol ontsnapt aan buitenspel en doelman Jordi de Jonghe passeert. Met een sliding kan Fabian Wilson nog net redding brengen voor de lijn.

10' Hoek begint aanvallend

In de eerste tien minuten is de bal voornamelijk op de helft van Gemert. Hoek probeert kansen te creëren, maar is nog niet echt gevaarlijk kunnen worden.

20.02 uur De wedstrijd is begonnen

Het duel tussen Gemert en Hoek is begonnen. Volg de belangrijkste momenten hier live.

20.01 uur De opkomst van beide elftallen

19.54 uur De Jager fit genoeg om te starten

Aanvaller Ruben de Jager heeft de warming-up goed doorstaan. Hij begint gewoon in de basis straks.

19.52 uur Veel vertrouwen in goede afloop

De volgers van ons twitteraccount @omroepzldsport denken dat Hoek het hoofdtoernooi gaat halen.

19.49 uur Nog 15 wedstrijden

Eerder wisten DOVO, Scheveningen, Rijnsburgse Boys, DFS, Spakenburg, Koninklijke HFC, Alcides, Excelsior Maassluis, TEC en Noordwijk zich al voor het hoofdtoernooi. Vanavond zijn er naast Gemert-Hoek nog 15 wedstrijden.

19.39 uur Meespelen De Jager twijfelachtig

19.25 uur 'Hoek is de favoriet tegen Gemert'

Verslaggever Yorben Weststrate volgt de wedstrijd Gemert-Hoek vanavond. Hij ziet Hoek op voorhand als favoriet. "Gemert speelt een klasse lager en Hoek heeft afgelopen zaterdag laten zien dat het een hele aardige ploeg heeft."

Yorben Weststrate over Gemert tegen Hoek

19.12 uur De Nooijer verwacht gedreven tegenstander

Ondanks dat Hoek een klasse hoger speelt dan hoofdklasser Gemert, verwacht trainer Dennis de Nooijer geen makkelijk avond. Hij denkt dat Gemert 'een zeer gedreven tegenstander' zal zijn en benadrukt het belang van de wedstrijd voor zijn ploeg. "Het is een hele belangrijke wedstrijd voor ons. We willen heel graag het hoofdtoernooi halen."

19.02 uur Opstelling Hoek bekend

De basiself van trainer Dennis de Nooijer is bekend. Fabian Wilson, die terugkeert van een schorsing, staat in de basis. Dat gaat ten koste van Jelle Klap.

19.00 uur Hoek is dé Zeeuwse cupfighter

Omroep Zeeland heeft de prestaties van de Zeeuwse clubs in het nationale bekertoernooi van de afgelopen tien jaar op een rijtje gezet. Hoek blijkt verreweg het meest succesvol, met als hoogtepunten natuurlijk de wedstrijden tegen Feyenoord (2013) en Heracles (2017).