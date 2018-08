Deel dit artikel:











Live: Hoek op jacht naar plaats in hoofdtoernooi KNVB beker

Derdedivisionist Hoek speelt vanavond in en tegen hoofdklasser Gemert de 2e voorronde van de KNVB beker. Bij winst plaats de ploeg van trainer Dennis de Nooijer zich voor hoofdtoernooi, waarin alle Nederlandse profclubs als tegenstander uit de koker kunnen komen. Gemert-Hoek is vanavond te volgen in dit liveblog. De aftrap is om 20.00 uur.

Gert Jan van Leiden is een van de dragende spelers van Hoek (foto: Orange Pictures) 10' Hoek begint aanvallend In de eerste tien minuten is de bal voornamelijk op de helft van Gemert. Hoek probeert kansen te creëren, maar is nog niet echt gevaarlijk kunnen worden. 20.02 uur De wedstrijd is begonnen Het duel tussen Gemert en Hoek is begonnen. Volg de belangrijkste momenten hier live. 20.01 uur De opkomst van beide elftallen 19.54 uur De Jager fit genoeg om te starten Aanvaller Ruben de Jager heeft de warming-up goed doorstaan. Hij begint gewoon in de basis straks. 19.52 uur Veel vertrouwen in goede afloop De volgers van ons twitteraccount @omroepzldsport denken dat Hoek het hoofdtoernooi gaat halen. 19.49 uur Nog 15 wedstrijden Eerder wisten DOVO, Scheveningen, Rijnsburgse Boys, DFS, Spakenburg, Koninklijke HFC, Alcides, Excelsior Maassluis, TEC en Noordwijk zich al voor het hoofdtoernooi. Vanavond zijn er naast Gemert-Hoek nog 15 wedstrijden. Programma Toto KNVB beker woensdag 22 augustus Uno Animo - VVSB Achilles'29 - Harkemase Boys Blauw Geel'38 - Urk De Treffers - DVS'33 Groene Ster - FC Lienden HBS - ONS Sneek HHC Hardenberg - OFC ODIN'59 - Dongen OJC Rosmalen - Flevo Boys SJC - FC Lisse Staphorst - HSC'21 UNA - Eemdijk Hercules - ASWH 0-4 RKAV Volendam - EVV Westlandia - SteDoCo 19.39 uur Meespelen De Jager twijfelachtig 19.25 uur 'Hoek is de favoriet tegen Gemert' Verslaggever Yorben Weststrate volgt de wedstrijd Gemert-Hoek vanavond. Hij ziet Hoek op voorhand als favoriet. "Gemert speelt een klasse lager en Hoek heeft afgelopen zaterdag laten zien dat het een hele aardige ploeg heeft." Yorben Weststrate over Gemert tegen Hoek 19.12 uur De Nooijer verwacht gedreven tegenstander Ondanks dat Hoek een klasse hoger speelt dan hoofdklasser Gemert, verwacht trainer Dennis de Nooijer geen makkelijk avond. Hij denkt dat Gemert 'een zeer gedreven tegenstander' zal zijn en benadrukt het belang van de wedstrijd voor zijn ploeg. "Het is een hele belangrijke wedstrijd voor ons. We willen heel graag het hoofdtoernooi halen." 19.02 uur Opstelling Hoek bekend De basiself van trainer Dennis de Nooijer is bekend. Fabian Wilson, die terugkeert van een schorsing, staat in de basis. Dat gaat ten koste van Jelle Klap. 19.00 uur Hoek is dé Zeeuwse cupfighter Omroep Zeeland heeft de prestaties van de Zeeuwse clubs in het nationale bekertoernooi van de afgelopen tien jaar op een rijtje gezet. Hoek blijkt verreweg het meest succesvol, met als hoogtepunten natuurlijk de wedstrijden tegen Feyenoord (2013) en Heracles (2017).