Natuurbrand langs N57 bij Vrouwenpolder

Bij Vrouwenpolder ter hoogte van het Veerse Meer, langs de N57, is vanavond een stuk grond van 25 bij 25 meter in brand gevlogen. De brand breidde snel uit. Omdat het nog steeds erg droog is in de natuur, schaalde de brandweer op naar middelbrand.

Natuurbrand bij Vrouwenpolder (foto: HV Zeeland) De brandweer had het vuur snel onder controle. Het vuur is bestreden met twee blusvoertuigen en een waterwagen. Rond 19.00 uur werd het sein brand meester gegeven. Tijdens de brand stond er op de N57 een in beide richtingen een flinke file.