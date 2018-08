Deel dit artikel:











Judoka Van 't Westende mag naar WK

Sam van 't Westende is geselecteerd voor het wereldkampioenschap judo, volgende maand in Azerbeidzjan. De Vlissingse judoka doet mee in de klasse tot 73 kilogram. De Nederlandse ploeg bestaat uit achttien judoka's.

(foto: OZ) Op de slotdag van de WK doet Van 't Westende nog met het Nederlands mee aan de landenwedstrijden. Zes judoka's, drie mannen en drie vrouwen, komen namens Nederland in actie. Van 't Westende deed twee keer eerder mee aan het WK judo. Hij kwam nooit verder dan de derde ronde. Zijn grote doel is deelname aan de Olympische Spelen van 2020 in Tokyo. De landenwedstrijd staat in 2020 voor het eerst op het Olympisch programma.