Zeeuwse 'vriend' Jos Brech: Mijn hersenen explodeerden

Erik van 't Padje in het programma M woensdagavond. (foto: Still uit het programma M)

Van 't Padje vertelde daarin gedetailleerd hoe hij door de politie op de hoogte is gebracht van de mogelijke betrokkenheid van Brech. Hij zocht zelf al maanden naar Brech, nadat die in februari vertrok voor een wandeltocht in de Vogezen en na zes weken nog steeds geen teken van leven had gegeven.

"Half juni zocht de politie contact met mij. Ik moest langskomen en een hele dag vrijhouden. Dat vond ik al vreemd, waarom zou ik een hele dag moeten vrijhouden?" De politie bracht Van 't Padje in dat gesprek op de hoogte van de ontwikkelingen in de zaak-Verstappen. "Mijn hoofd explodeerde. Ik ken Jos als vriend, was bezorgd om hem. En krijg je zoiets te horen. Ik voelde heel veel boosheid richting Jos. Waarom heb je je verstopt en vooral, waarom heb je de familie van Nicky Verstappen twintig jaar in onzekerheid gehouden."

Geheimhoudingsplicht

"Ik mocht tegen niemand iets zeggen, zelfs niet tegen mijn vrouw. Ik heb de politie gezegd dat dat een onwerkbare situatie was. Toen moest mijn vrouw ook een geheimhoudingsverklaring tekenen. We moesten twee maanden zwijgen. Dat was zwaar."

Zoekactie naar Jos Brech (foto: Politie Nederland)

Van 't Padje en Brech leerden elkaar kennen via een forum op het gebied van bushcraft. "Na de dood van een gezamenlijke vriend, hebben we meer contact gekregen. Nu dit allemaal bekend is, ga ik wel over gesprekken die ik met Jos gevoerd heb, nadenken."

Nadat het nieuws naar buiten kwam, is Van 't Padje door veel mensen benaderd. "De meeste reacties waren gelukkig positief. Maar er zijn ook mensen die mij van alles verwijten en ik krijg verwensingen aan mijn adres. Er is maar één iemand verantwoordelijk en dat is Jos Brech."

