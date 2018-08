Zeiljacht vastgelopen op Westerschelde

Zeiljacht vast op de Westerschelde (foto: KNRM)

Multraship heeft geprobeerd het jacht los te trekken. Dat lukte niet, waarna besloten is te wachten op hoog water. De reddingsboot van de KNRM is naar de haven teruggekeerd, de boot van Multraship blijft bij het zeiljacht en waagt later een nieuwe poging. Het is vannacht om 01.20 uur hoog water.