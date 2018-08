Deel dit artikel:











Onderzoek aapjesadvertentie levert niets op

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft het onderzoek naar de maker die kapucijnaapjes aanbood via een advertentie op Zeelandnet Prikbord gestaakt. Volgens de NVWA zit de adverteerder ergens in het buitenland en is die niet traceerbaar. Het onderzoek is afgesloten.

De advertentie op Prikbord van Zeelandnet (foto: Screenshot Prikbord Zeelandnet) De NVWA startte vorige week een onderzoek naar de advertentie op Zeelandnet Prikbord. Een aap als huisdier is bij wet verboden en verkoop dus ook. Tijdens het onderzoek bleek het te gaan om internetoplichting. De adverteerders probeerden op sluikse wijze geld af te troggelen van mogelijke kopers. Er is niemand aangehouden. Delta, waar Zeelandnet Prikbord onder valt, heeft de gebruiker geblokkeerd. Lees ook: Onderzoek naar advertentie op Zeelandnet Prikbord: aapjes te koop