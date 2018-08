'Start HZ-studiejaar ene jaar in Vlissingen en andere jaar in Middelburg'

Van Kooten: "Er is nu een nieuw gebouw van de HZ in Middelburg bijgekomen en dus lijkt het ons leuk de nieuwe studenten de ene keer Vlissingen te laten zien en de andere keer Middelburg." Op die manier pikken ze van alle twee de steden wat mee vindt hij.

Leuke stad

En nieuwe studenten, ook van buiten de provincie, vinden Vlissingen en Middelburg leuk, blijkt uit een reactie van eerstejaars Dylan Bonnis uit Schiedam: "Studeren is meer dan studeren, alles er omheen is ook belangrijk."

Hij werd naar Zeeland gelokt door een open dag van de HZ en gaat in Middelburg een studie volgen, met veel buitenlandse studenten in de klas. Een pre vindt hij. Zijn woonplaats is Vlissingen geworden. "Dat Vlissingen zo'n leuke stad is had ik niet verwacht," voegt hij er aan toe.

De Dordtse Iptisem gaat Social Work studeren in Vlissingen. "Daar woon ik nu al. Het is hier lekker rustig en als ik uit wil gaan in Middelburg kan dat makkelijk, want dat is vlakbij." Ze prefereert de HZ in Vlissingen boven de hogeschool in Rotterdam, omdat 'je daar een nummer bent, en er hier anders naar je wordt gekeken'.

Kickoff HZ in Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

Midden in de driedaagse introductieweek was er een gratis muziekfeest met Hobbyisten, Biggi ft. Elton Jonathan, Johnny 500, Isabel Provoost, Ziggy, Alan Serano, Team Peach, A-Styl, Ninety-Two en Hoisted by MC Donson. Ook presenteerden de studentenverenigingen F.I.S.A Flushing, Marum Bibio en Aqua ad Vinum en HZ Sport en HZ Cult zich.

Het bleef nog lang onrustig

En of het allemaal nog niet genoeg is, is er voor de ruim 1000 studenten na het feest op het Bellamypark ook nog een afterparty in café de Concurrent dat tot 4.00 uur duurt.