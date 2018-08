Tiental Hoek na strafschoppen uit KNVB beker

Jonathan Constansia baalt na de nederlaag tegen Gemert (foto: Orange Pictures)

In een gelijkopgaande eerste helft was de eerste kans voor Gemert-aanvaller Thijs van Pol, die zijn ploeg op voorsprong dacht te gaan brengen toen hij keeper Jordi de Jonghe passeerde, maar Fabian Wilson kon de bal met een sliding nog net voor de lijn weghalen. Ruben de Jager kreeg voor rust de beste kans namens Hoek, maar hij stuitte op de doelman.

Rode kaart

Na een klein uur spelen moest Hoek met tien man verder toen Kim van den Bergh direct rood kreeg van scheidsrechter Caïro. De verdediger pakte de bal af van een tegenstander om tempo te kunnen maken, maar deelde volgens de arbiter een klap uit en kon vertrekken. Hoek had heeft even moeilijk in ondertal, maar wist toch op voorsprong te komen. Fabian Wilson rondde een prachtige aanval af en leek matchwinner te gaan worden.

Fabian Wilson juicht nadat hij Hoek op voorsprong heeft gezet (foto: Orange Pictures)

Zover kwam het niet, want toen Hoek in gedachten alweer droomde van opnieuw een wedstrijd tegen een club uit de eredivisie ging het in de slotminuut toch nog mis. Willem den Dekker kopte op de paal, maar in de rebound rondde Youri van Brussel wel af. Direct na dat doelpunt was de reguliere speeltijd voorbij en volgde er een verlenging van twee keer een kwartier.

Weinig kansen

In de extra tijd vielen weinig kansen te noteren. Den Dekker was dichtbij namens de thuisploeg en Doesburg kreeg de beste mogelijkheid voor Hoek, maar gescoord werd er niet meer.

ABBA

De strafschoppen, genomen op de nieuwe ABBA manier, moesten de beslissing brengen. Hoek begon goed met een treffer van Reguillo Vandepitte, Gert Jan van Leiden bleef ook cool en bracht zijn ploeg op 2-2, maar missers van Doesburg (paal), Klap (paal) én Tiebosch (redding doelman) kwam Hoek niet te boven. Daardoor geen plaats in het hoofdtoernooi van de KNVB beker en ook geen 10.000 euro startgeld voor de club.

Beelden

Later vanavond zijn hier beelden van Gemert-Hoek te bekijken en interviews met trainer Dennis de Nooijer en Kim van den Bergh, die rood kreeg.

Scoreverloop

1-0 Fabian Wilson (20)

1-1 Van Brussel (90)



Strafschoppen: 3-2 (Doesburg, Klap en Tiebosch missen voor Hoek).

Bijz.: Kim van den Bergh van Hoek krijgt rood wegens slaan (57)

Opstelling Hoek

De Jonghe, Wilson, Van Leiden, Van den Bergh, Van Rentherghem, De Jager (Klap/46), Tiebosch, Vandepitte, Constansia, Doesburg, Impens