Zeeland wordt wakker: Jos Brech, Hoek en aapjes

Erik van 't Padje in het programma M woensdagavond. (foto: Still uit het programma M)

Zeeuwse vriend Jos Brech

De hersenen van Erik van 't Padje 'explodeerden' naar eigen zeggen nadat hij vernam dat zijn vriend Jos Brech verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van Nicky Verstappen. Van 't Padje, die uit Ritthem komt en een winkel in Middelburg heeft, deed vanavond zijn verhaal in het programma M op NPO 1.

Kyle Doesburg namens Hoek in actie tegen Gemert (foto: Orange Pictures)

Hoek

Derdedivisionist Hoek heeft het hoofdtoernooi van de KNVB beker niet bereikt. In de laatste voorronde ging de ploeg van trainer Dennis de Nooijer na strafschoppen onderuit tegen Gemert. Ondanks een rode kaart stond Hoek na 89 minuten nog met 0-1 voor, maar toch ging het nog mis voor de Zeeuws-Vlaamse formatie.

Kickoff HZ in Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

Feest HZ

"Vanaf volgend jaar vieren nieuwe en oude Vlissingse en Middelburgse studenten van HZ University of Applied Sciences het HZ Kick-off festival het ene jaar in Vlissingen en het andere jaar in Middelburg." Dat zei Kevin van Kooten, een van de organisatoren woensdag op het festivalterrein op het Bellamypark in Vlissingen.

De advertentie op Prikbord van Zeelandnet (foto: Screenshot Prikbord Zeelandnet)

Aapjes

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft het onderzoek naar de maker die kapucijnaapjes aanbood via een advertentie op Zeelandnet Prikbord gestaakt. Volgens de NVWA zit de adverteerder ergens in het buitenland en is die niet traceerbaar. Het onderzoek is afgesloten.

Het onweer is onderweg (archief) (foto: Levien de Blaey)

Het weer:

De ochtend begint bewolkt en in eerste instantie is het nog droog. Vooral later vanmiddag en vanavond volgt er wat regen. Bij een matige, tot aan zee af en toe vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 22 tot 23 graden.