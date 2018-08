Harde klap en waterfontein door exploderende zeemijn; 'En er ligt hier nog veel meer'

Volgens maritiem deskundige Cor Heijkoop is de kans namelijk groot dat er nog veel meer zeemijnen voor de Walcherse kust liggen. "Die zijn aan het einde van de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers in groten getale in de zee tussen de Nederlandse en Belgische kust geplaatst om de vaargeul naar Antwerpen onveilig te maken."

'Oorlog op zee ging door'

"Geallieerden wilden Antwerpen gebruiken als bevoorradingshaven en de terugtrekkende Duitsers wilde die bevoorrading met die mijnen zo moeilijk mogelijk maken", legt Heijkoop uit. "Walcheren was op dat moment al bevrijd, maar de oorlog op zee ging dus nog door."

Ontploffing van Duitse zeemijn voor Zeeuwse kust, live op de radio

Heijkoop verwacht dat er naast zeemijnen ook nog heel wat vliegtuigbommen op de zeebodem liggen. "Want als Engelse bommenwerpers om wat voor reden dan ook hun lading niet op het doelwit kwijt konden, moesten ze die lozen. Ze mochten namelijk niet met die bommen landen op het vliegveld. Dus dropten ze die op zee."

Nog veel meer bommen

Heijkoop verwacht dan ook dat er in het gebied waar het windmolenpark moet komen nog veel meer bommen gevonden zullen worden. "Ze hebben dan ook twee jaar uitgetrokken voor het opsporen en onschadelijk maken van alle explosieven in het gebied."

De locatie van het windpark Borssele 22 kilometer uit de Zeeuwse kust (foto: Omroep Zeeland)

De Duitse zeemijn die vanmorgen iets voor 08.00 uur explodeerde had een explosieve lading van 697 kilo. Het explosief is op 20 juli gevonden bij de voorbereidingen voor de aanleg van het windmolenpark Borssele. De zeemijn is gecontroleerd tot ontploffing gebracht door de maritieme tak van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD).

Springlading

Dat gebeurt op zo'n 1.600 meter uit de kust. De mijn lag op zes meter onder het wateroppervlak. Een duiker van de EOD heeft een kleinere springlading op de mijn geplaatst, die op een veilige afstand tot ontploffing werd gebracht. Volgens pelotonscommandant Mitchell Zoon van de maritieme EOD is de ruiming goed verlopen.

EOD-commandant Mitchell Zoon over explosie zeemijn

Ontploffing van zeemijn bij Vlissingen (foto: Arjan Schotanus)

"Je weet nooit wat je aantreft, maar in dit geval was het explosief goed vrijgemaakt en kon onze duiker hem gemakkelijk vinden." Volgens Zoon blijft er na de ontploffing niets van de mijn over. "Hij wordt volledig door de explosie 'geconsumeerd', zoals dat heet."

Zwemverbod

Op het strand stonden handhavers van de gemeente Vlissingen, om ervoor te zorgen dat niemand daar de zee in zou gaan. In een straal van 2.700 meter rondom de mijn gold er een zwemverbod. Ook was de scheepvaart uit voorzorg stilgelegd.

Kaartje van afgesloten gebied (foto: Gemeente Vlissingen)

Volgens Heijkoop was dit type zeemijn destijds een 'noviteit'. Want waar de meeste mijnen in het water liggen te wachten tot een schip er tegenaan vaart en contact maakt, heeft dit type mijn drie manieren waarop het explosief af kan gaan. Naast druksensoren, die vrijwel alle zeemijnen hebben, heeft dit model ook akoestische en magnetische sensoren.

Ter plekke tot ontploffing

Dat maakt dit soort mijnen erg gevaarlijk. Mede daarom is besloten om de mijn niet naar een andere locatie te vervoeren, maar ter plekke tot ontploffing te brengen. Voor mensen, paviljoens en strandhuisjes was er volgens de gemeente Vlissingen en de EOD geen enkel risico.

De zoektocht naar vliegtuigbommen een zeemijnen op de plek waar windpark Borssele moet komen wordt uitgevoerd door twee daarin gespecialiseerde maritieme concerns, bodemonderzoeker Fugro en baggeraar Boskalis. Dat moet volgend jaar aan het einde van de zomer afgerond zijn, en dan moet het windpark op 22 kilometer voor de Zeeuwse kust in 2023 volledig in bedrijf zijn.

