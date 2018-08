Een krachtmeting tussen een vrouw en een dood paard

Kunstenaar Carmen Schabracq brengt met haar performance Kustpijn Paardenkracht een eerbetoon aan het paard op het Zeeland Nazomerfestival.

Van 24 augustus tot en met 1 september gaat Schabracq elke avond om 20.00 uur aan de kustlijn een bovenmenselijke krachtmeting aan met een levensgroot gebreid Zeeuws trekpaard dat ze probeert te redden uit de zee.

Handwerk uit Middelburg

Het paard in de voorstelling is gebreid door de handwerkgroep van het Zeeuws museum in Middelburg. Het oude gezegde 'Een paardentand en een vrouwenhand staan nooit stil' was het uitgangspunt van Schabracq. Zo verbindt ze de geschiedenis van mens en werkpaard met elkaar.

voorstelling Kustpijn Paardenkracht op het Zeeland Nazomerfestival (foto: Omroep Zeeland )

Kustpijn Paardenkracht is een gratis voorstelling tijdens het Zeeland Nazomerfestival. Het verzamelpunt voor het publiek is het strandpaviljoen De Strandzot op het strand van Zoutelande, maar ook mensen die toevallig langslopen kunnen gewoon meekijken.

Expositie

Naast de strandperformance is er in de kloostergangen van de Abdij in Middelburg een expositie van Kustpijn Paardenkracht te zien met videobeelden en een installatie.